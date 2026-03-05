海上保安庁の国際協力活動と実習生の教育を担う巡視船の進水式が５日、下関市の造船所で行われました。「ふじ」と命名された海上保安庁の巡視船は、現在、三菱造船の江浦工場で建造が進められています。進水式では、第七管区海上保安本部の福本拓也本部長が支え綱を切り、「ふじ」の船体がゆっくりと海へ滑り出しました。「ふじ」の全長は134メートル、総トン数はおよそ6000トンで、およそ186億円かけて建造されています。国