山口県内の公立高校で5日、入学試験が行われました。全日制の実質倍率は0.93倍で過去最低を記録しました。試験会場の一つ周南市の徳山高校にはけさ8時ごろから受験生が集まり始め、会場へと向かっていきました。ことしの公立高校入試は全日制・定時制あわせて県内43の会場で行われました。全日制 一次募集の定員4893人に対して受検したのは4529人。実質倍率は0.93倍となり、記録が残る1989年以降で最も低くなりました。（平成元年