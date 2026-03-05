中国南部の北部湾海域ではこのほど、油田でのドローンシステム運用プロジェクトが正式運用を開始しました。中国の海上油田でのドローンの大規模な応用は初めてです。このプロジェクトは北部湾海域の海上プラットフォーム41カ所と陸上ターミナル2カ所を結び、ドローンを使って海底パイプラインの点検、物流、緊急時の安全保障などをするものです。ドローンは上空から、長さ500キロ以上の海底パイプラインの迅速な点検を行い、漏れな