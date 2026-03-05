50回目の誕生日を迎えたその日。美容家・神崎 恵さんのインスタグラムには「念願の、五十歳です」という文字が記されていました。その言葉には、年齢を重ねることへの不安よりも、これから始まる新しい時間への期待がにじんでいます。年齢を重ねることで起こる変化（エイジング）を、楽しみながら「デザイン」する。神崎さんのその軽やかな美の哲学について聞きました。未来の顔は自分次第。だからこそおもしろいと思いませんか？