防災対策を始めたいが、なにから始めればいいのかわからない…という方も多いのでは？「被災時、復旧・復興へ向かうまでの時間を、不安と不便のなかで過ごすのか、制約があるなりに少しでも快適に過ごすのかは、日頃の備えに左右されます」と語るのは、看護師資格をもち、国内外30か所以上の被災地で活動してきた、国際災害レスキューナースの辻直美さん。防災グッズをそろえる前に知っておきたい、いざというときに備えた心構え