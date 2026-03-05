タレント・小島瑠璃子（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。新しい髪色を公開した。小島は「髪色を金からさくら色に」とつづり、派手な金髪を淡いピンクに染めた最新ショットを披露。春に向け「花粉がつらいけど、、、もうすぐ新生活！軽やかにしなかやに張り切っていきましょうー」と呼びかけた。