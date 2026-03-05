ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！暖かい日が増えてきて、冬物をしまって春物を出す衣替えをするタイミングになりました。けれど、つい怠りがちなのが、冬物をしまう前のひと手間。冬物をしまう前の洗濯は、しっかりと汚れを落としてからしまう「しまい洗い」が必要。でも、どうやって洗えばいい？ LIONのお洗濯マイスターの大貫和泉さんに教えていただきました。※ 記事の