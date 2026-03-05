俳優の勝呂誉（すぐろ・ほまれ）氏が１月２３日、肺がんで死去した。８５歳だった。告別式は近親者で済ませた。兵庫県出身。１９６１年、ＴＢＳドラマ「青年の樹」の主役に起用されてデビュー。二枚目俳優として活躍した。映画「下町の太陽」「二十一歳の父」などで好演。ドラマでは「七人の孫」「ザ・ガードマン」「細うで繁盛記」「怪奇大作戦」などに出演した。