第1回、第2回のWBC日本代表で、BCリーグ栃木でプレーする川崎宗則内野手（44）が5日放送のカンテレ発フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。6日にWBCで侍ジャパンが初戦を迎えるのを前に、日本代表としての経験について語った。川崎氏は、2006年の第1回大会、2009年の第2回大会に出場し、2度の優勝を経験。賞金については「もちろん賞金は出ますね。僕らの時も、2006年、2009年も賞金はも