ミラノ・コルティナ五輪で団体戦＆個人戦女子の2冠ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートでアリサ・リウ（米国）が輝きを放った。団体戦と個人戦の女子で金メダルを獲得して2冠を達成。ファッション誌の若者向けメディアは、エキシビションの衣装について衝撃の事実を報じている。リウは2月21日（日本時間同22日）の五輪エキシビションに大トリで登場。きらびやかな装飾がついた、ネイビーの衣装でファンを魅了した。