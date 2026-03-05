チェコ―韓国戦野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕。東京ドームではプールCのチェコ―韓国戦が行われた。始球式には韓国の人気グループ「Red Velvet」のメンバーであるWENDY（ウェンディ）が登場。ネット上では日本のファンも熱狂していた。WENDYはインスタグラムのフォロワー747万人の人気者。この日は韓国代表のユニホームにすらりとしたタイトジーンズを着用し、マウンドの前から投球。ノーバウン