ボートレース浜名湖の「高塚清一記念第８回名人集合マクール杯」は５日、準優勝戦が行われた。後藤正宗（４７＝静岡）が準優１２Ｒ２号艇で２着を確保して優出を決めた。「課題だったピット離れが良くなったし、手前の行き足も良くなっていた」と仕上がりにも納得の表情だ。２０２６年後期適用勝率は６・５０。２０２３年前期以来となるＡ１復帰ペース。「最近はペラの調子がいい。それが勝率につながっている」と調整に自