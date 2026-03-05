生命を脅かされる病気や障害を持つ子供たちが過ごす「こどもホスピス」。東海地方で初めてとなる施設が2026年8月、愛知県長久手市に誕生します。元看護師の女性が中心となり、子供や家族が安心して暮らせる場所を作ろうと、オープンに向け準備を進めています。 ■重い病気でも…子供たちに笑顔を 2月28日、名古屋市内で「こどもホスピス」を普及させるための全国集会が開かれました。日本こどもホスピス協議会