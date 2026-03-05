甲状腺機能亢進症はなぜ発症する？ 「甲状腺機能亢進症」は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで全身の代謝が高まり続ける病気で、多くは甲状腺の腫瘍が原因です。 甲状腺は体のエネルギー調整を担う器官のため、活発になりすぎると、体が常にアクセルを踏み込んだ状態になるのです。 加齢により腫瘍発生リスクが上がることや、遺伝的要因、稀に食事内容などが関連していると考えられています。7歳頃から増加