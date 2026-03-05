北九州市の門司区役所の出張所に5日、車が突っ込みました。ケガをした人はいませんでした。 北九州市によりますと、午後0時半すぎ、軽乗用車が門司区役所大里出張所の正面玄関の扉に衝突しました。運転していたのは、税金の手続きのために訪れた門司区の70代の男性で、ケガはありませんでした。事故当時、出張所の中や駐車場には、職員や市民合わせて15人がいましたが、巻き込まれた人はいませんでした。出張所の業務に影響はな