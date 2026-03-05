大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）で今年初戦を迎えるメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、先週に栗東トレセンに帰厩。３月１日に軽い時計を出し、５日には栗東・ＣＷコースで６ハロン８４秒７―１１秒８を単走、馬なりでマーク。追い切り後も落ち着いた姿で引き揚げた。昨年の有馬記念１３着からの巻き返しへ。見守った石橋調教師は「まだ（実質的には）１本目だから