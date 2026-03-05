女優の池田朱那（あかな）、寺本莉緒が５日、都内でダブル主演映画「東京逃避行」（秋葉恋監督、２０日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。秋葉監督が新宿・歌舞伎町で過ごした実体験を基に作られたオリジナル脚本で、“トー横”が封鎖された歌舞伎町を舞台に、若者たちが自分の居場所を探す逃亡劇を描いた青春ドラマ。寺本は田舎を飛び出して歌舞伎町を訪れた飛鳥役、池田は、自伝的ネット小説「東京逃避行」で名を挙げ