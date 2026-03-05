大相撲の幕内・朝乃山（高砂）が５日、大阪市内の部屋の宿舎で行われた朝稽古で、春場所（８日初日、エディオンアリーナ大阪）へ向けて調整した。四股やすり足などの基礎運動を行い、最後はぶつかり稽古で汗を流した。前日の４日は横綱・豊昇龍（立浪）が部屋へ出稽古に訪れたというが、自身の疲労もあり、相撲を取る稽古は行わなかったという。「（横綱と）稽古できなかったです。大阪に来てから稽古をして、番数もそれなりに