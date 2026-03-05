アゼルバイジャンは5日、イランのドローン2機が領内に侵入し、飛び地のナヒチェバンで2人がケガをしたと発表しました。報復措置の準備を進めているとしています。アゼルバイジャン外務省は5日、イラン領内から発射されたドローン2機が、イランとトルコ、アルメニアに囲まれた飛び地のナヒチェバン自治共和国に落下したと発表しました。1機は国際空港のターミナルビルに衝突し、もう1機は学校の近くに落下。住民2人がケガをしたとい