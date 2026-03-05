アゼルバイジャンは5日、イランのドローン2機が領内に侵入し、飛び地のナヒチェバンで2人がケガをしたと発表しました。報復措置の準備を進めているとしています。アゼルバイジャン外務省は5日、イラン領内から発射されたドローン2機が、イランとトルコ、アルメニアに囲まれた飛び地のナヒチェバン自治共和国に落下したと発表しました。1機は国際空港のターミナルビルに衝突し、もう1機は学校の近くに落下。住民2人がケガをしたとい
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 2. 嵐の新曲「Five」5年ぶりMV公開
- 3. 「相棒24」最終回SP 予告が話題
- 4. 新幹線で551はNG? 実業家「は?」
- 5. 妊婦搬送→流産「因果関係ない」
- 6. 脳梗塞&失語症 M-1復帰の芸人
- 7. 岡山発激安スーパー 全国展開へ
- 8. WBC 韓国戦で「ガラガラ」困惑
- 9. 小川晶氏 再選後に態度が豹変か
- 10. 上田晋也が情報番組MC決定 不安
- 1. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 2. 妊婦搬送→流産「因果関係ない」
- 3. 岡山発激安スーパー 全国展開へ
- 4. 小川晶氏 再選後に態度が豹変か
- 5. 韓国人男性との交際 5つの注意点
- 6. 検診の盗撮動画見て興味 盗撮か
- 7. 名古屋主婦殺害 被告が新供述
- 8. 釣り中 男性が海に転落して死亡
- 9. 帝国ホテル京都 1泊300万円も
- 10. 「うつすよ」わいせつ行為に抵抗
- 1. 高市首相「イランの行動を非難」
- 2. サナエトークン変更も…再び非難
- 3. ロト7 全国売り場初12億円が出た
- 4. 泉健太氏 文科大臣に呆れて苦笑
- 5. 旧二階派 政策研究会立ち上げ
- 6. トイレとクローゼットに男女遺体
- 7. 二階元幹事長が「頑張れ」と激励
- 8. 旭川17歳殺害 女の供述食い違う
- 9. 紀子さま同行…悠仁さま複雑胸中
- 10. ラサール氏出馬でネット冷笑の嵐
- 1. 元王子の元妻 ホームレス状態に
- 2. 中国の自動車産業で泥沼消耗戦
- 3. 米軍がイラン艦撃沈 残酷な現場
- 4. 東京に4つ「在日朝鮮人街」ある
- 5. トランプ氏すぐ逃げる 大胆予測
- 6. イラン外相、米国に報復を示唆
- 7. バハマ船籍の原油タンカー爆発か
- 8. NATOが亀裂? 韓国にも影響か
- 9. トランプ氏と欧州首脳らに亀裂
- 10. イランの世界遺産 空爆の被害
- 1. ジャングリア沖縄 成否正念場に
- 2. カスハラでバス運休「英断」の声
- 3. 【速報】JR宝塚線 猪名寺駅構内で人身事故 塚口駅と新三田駅間で運転見合わせ
- 4. イラン ホルムズ海峡が再開された場合、生物兵器を発射すると警告
- 5. なぜ今コメ価格が下がっている?
- 6. サッポロHD 自販機事業撤退へ
- 7. 転職10回「脳腫瘍のせいでした」
- 8. 重要鉱物の貿易協定締結へ
- 9. 中国ファンド ブルーボトル買収
- 10. 楽天G なぜ今さらグループ集約
- 11. 物価高対策 各自治体で支援策
- 12. シン富裕層がユニクロ選ぶワケ
- 13. 「SANAE TOKEN」金融庁が調査へ
- 14. New Balanceのシューズが半額も
- 15. 育児中で貯蓄500万以下は少ない?
- 16. 楽天モバ最新ルーターの真価検証
- 17. 英国海事貿易機関 クウェート沖でタンカーが大規模爆発に巻き込まれ、原油流出事故発生
- 18. 本当に追納したほうがよいのか
- 19. 【まとめ】三井住友OliveとPayPayが大型連携！Vポイント相互交換は3月24日から、クレカ積立還元率アップなど7つの新機能を解説
- 20. テスラ 日本導入を目指す「運転支援機能」車体にカメラ8台、AIが判断
- 1. 即買い Amazonセールの売れ筋20
- 2. 月収20万減「AIに仕事奪われた」
- 3. Apple「MacBook NEO」発売へ
- 4. 家をもっと便利に towerがセール
- 5. UNITED ARROWSがすべて40%OFFに
- 6. ツルツルになると話題の歯ブラシ
- 7. プレステ5本体もAmazonでSALEに
- 8. カップ麺や袋麺が最大40%OFFに
- 9. BBQにも コールマンが最大64%OFF
- 10. スマホ依存度を1分で確認できる
- 11. AMD、法人向けRyzen PROの最新状況について報告会を開催 - 日本法人の新社長が登壇
- 12. Anker × コクヨのポーチが人気
- 13. 軽アウターも SHIPSが最大半額に
- 14. Amazon コンバースが最大48%オフ
- 15. 松屋の冷凍食品が最大50%オフに
- 16. 眠れてる? 快眠グッズが超お得に
- 17. 雨でも構わない太陽光発電システムが誕生
- 18. レストランの域を超えた、究極の没入体験！手づかみシーフードレストラン「ダンシングクラブ東京」で開催
- 19. マクドナルドで「フルリレロ〜！」と言うとクーポンがもらえます
- 20. どうしても一度はやってみたい上司へのいたずらムービー
- 1. WBC 韓国戦で「ガラガラ」困惑
- 2. アリサ 衣装は「まどマギ」参考
- 3. 無愛想で知られる大谷…豹変か
- 4. 木原&りくりゅう カナダで心境
- 5. 韓メディア 大谷翔平の人柄絶賛
- 6. 大切な目的あった大谷の羽田経由
- 7. 三笘薫「驚異の赤色」に海外感嘆
- 8. 日ハム また電撃トレード敢行か
- 9. 陸上の田沢廉 一般女性と結婚
- 10. WBC チャイペイ代表が死球で骨折
- 1. 嵐の新曲「Five」5年ぶりMV公開
- 2. 「相棒24」最終回SP 予告が話題
- 3. 新幹線で551はNG? 実業家「は?」
- 4. 脳梗塞&失語症 M-1復帰の芸人
- 5. 上田晋也が情報番組MC決定 不安
- 6. 劇団ひとり 娘の卒園式で失敗
- 7. 高木美帆の髪型相談 提案が殺到
- 8. NHKが報じた同性ひな人形 賛否
- 9. 菅野美穂が苦手な家事「無駄」
- 10. マンボウやしろ 芸人に復帰
- 1. 「おっぱい論」にあのちゃん困惑
- 2. ミスドの「伝説」12年ぶり復活
- 3. ミスドに春の風物詩4商品登場へ
- 4. 同居する義父のPC 嫁が見て絶句
- 5. ブラジャーの「よくある間違い」
- 6. リーボック「インスタポンプフューリー」ウィメンズver.がカスタマイズ可能に。玉城ティナら著名人モデル公開
- 7. 人の顔ディスるな 12児の母一喝
- 8. セブン 待望の新作スイーツ2種
- 9. 2012秋冬ファッショントレンド「MAISON MARTIN MARGELA×H&M」コレクション
- 10. オープニング セレモニー大阪が1周年。スウェットやナップザックなど限定発売
- 11. ミシュラン10年連続1ツ星フェフが日本橋に新店舗、魚介専門フレンチ「マルシェ オ ポワソン」
- 12. ユニクロ×イネスの15-16AWは40、50年代のフランス映画のワンシーンをイメージ
- 13. ネイルズ インク×アリス アンド オリビアがコラボした、秋のネイルポリッシュ発売
- 14. ジルスチュアートのクリスマス限定コフレは“夢のクローゼット”がテーマ【X'masコフレ】
- 15. 新ライン「ブルーム ストリート レーベル」を発表。ケイト・スペードのフラワーショップ 【16SS】
- 16. サンローラン16年クルーズ、カンヌ話題作『LOVE』の新星女優をキャンペーンモデルに起用
- 17. 知れば、ビアバーがもっと楽しくなる！ 今さら聞けないビールの専門用語をおさらい！
- 18. 米女優 10年以上経過し傷跡公開
- 19. AKBの悪口言い…精神保っていた
- 20. 40代から顔の印象差が広がる理由