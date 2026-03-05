春の陽気となった5日の東京都心。江東区にある花見スポットでは、早咲きの桜を見ようと多くの観光客でにぎわっていました。5日の東京都心は朝から強い風に見舞われましたが、日中には最高気温が17.1度まで上昇。街ではTシャツ姿の男性もいました。一方、日傘をさしてダウンジャケットを着ていた女性は「暑いです。（服を）間違えました」と話していました。東京・中央区にある水天宮では、長蛇の列ができていました。5日は縁起の良