新鮮な魚や貝をその場で焼いて思う存分味わえる“海鮮浜焼き食べ放題”。しかし、千葉県の道の駅では、貝の仕入仕入れ価格上昇により、値上げに踏み切る苦渋の決断を下しました。房総の駅とみうら 浜焼き屋店長：心苦しいところがあるが、店を存続していくためにはどうしても必要な値上げ。取材班が訪れたのは、浜焼き90分食べ放題が人気の「房総の駅とみうら」。ずらりとならんだ新鮮な魚介類を好きなだけ選べるとあって、お昼時