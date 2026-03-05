長距離トラックドライバーの労働環境を改善することを目的に、労働時間に上限を設けた規制「2024年問題」。2026年4月から新たな規制やルールが盛り込まれた「2026年問題」が本格化する。2つの規制の違いについて解説していく。 「2024年問題」は主に、トラック運送業者や自動車運転業者、ドライバーに対しての対象だった。 改善ポイントは、連続運転4時間とし、超えた場合は原則30分以上の休憩が必要。1日の拘