イチゴハウス脇の道に倒れる巨大な看板。栃木・那須町のイチゴ狩り施設で看板が倒れ、下敷きになった観光客3人がけがをして病院に搬送されました。警察などによりますと、縦約3メートル、横約4メートルの鉄製の看板が倒れ、台湾から来ていた男女3人が下敷きとなり、病院に搬送されました。命に別条はないということです。那須町では4日から強風注意報が発表されていて、正午前に那須高原で最大瞬間風速27.4メートルの暴風が吹いて