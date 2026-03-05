試験ファルコン３ ◇2月21日／2025-26 リーグＨ レギュラーシーズン男子第15節▢ウィングアリーナ刈谷 （写真：得点をあげガッツポーズの小塩） 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨで首位攻防戦が行われた。ここまで14連勝中でＶ６を目指す豊田合成ブルーファルコン。対するは13勝１敗で２位につけるブレイヴキングス刈谷。試合は好ゲームとなり