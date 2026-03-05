ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【ローソン】2月のオススメ商品17品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがローソンで購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんイチオシの“カップ麺”を紹介します♪【関連】ギャル曽根「今1番おすすめ」【セブンイレブン】アイスを紹介「食べてもらいたい」ギャル曽根さんが「これ本当に美味しい」と紹介