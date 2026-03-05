ヴィッセル神戸は5日、デンマーク1部のブレンビーIFからFW内野航太郎（21）を期限付き移籍にて獲得したことを発表した。2024年のU-23アジアカップ優勝に貢献した内野は世代別の日本代表に名を連ねる将来が楽しみな選手の1人だ。昨夏筑波大学からデンマーク1部ブレンビーIFへ加入することが発表され、2029年夏までの契約を結んだ。海外挑戦を選んだ内野は今シーズン公式戦11試合に出場していたが、ゴールやアシストは記録できず。プ