ダレン・フレッチャーの息子であるマンチェスター・ユナイテッドMFジャック・フレッチャーが、FA（イングランドサッカー協会）から6試合の出場停止処分と罰金を科せられた。『Mirror』が伝えている。フレッチャーは10月のEFL杯バーンズリー戦にて、相手選手に向け「ゲイボーイ」と発言したとみられている。もっともフレッチャー自身も父親や双子の弟タイラーについて挑発されており、激怒し反撃するなかで思わず汚い言葉を使ってし