27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件。逮捕された女が5日、殺人の罪で起訴され、遺族がカメラの前で心境を語りました。 【写真を見る】安福久美子被告は“乳酸菌飲料”を持って現場アパートに… 被害者の夫に対しては｢名前を口にしたり聞いたりしたくない｣と供述 名古屋主婦殺害事件 （高羽奈美子さんの夫・悟さん 69歳5日午後4時半ごろ）「担当検事から直接『きょう起訴した』と電話があった。無事起訴できたの