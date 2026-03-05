モンテディオ山形のホーム開幕戦が日曜日に迫りました。サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、現在４位のモンテディオは３位の秋田との対戦です。 【写真を見る】モンテディオ山形のホーム開幕戦迫る！ サポーターの声援受け勝利へ！ 試合直前のチームの様子などを取材（山形） 試合直前のチームの様子、サポーターの思いを取材しました。 佐藤友美アナウン