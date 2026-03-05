先週1週間のインフルエンザの感染者数についてです。県内の報告数は前の週より減少し、3週連続で少なくなっていますが、県は流行発生警報を継続し、基本的な感染対策を呼びかけています。県によりますと、３月1日までの1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は、前の週より1079人少ない1369人でした。3週連続で減少しています。1医療機関あたりの報告数は、24.02人となっています。保健所別では、加世田、伊集院、川薩