福祉施設などで作られた新鮮な野菜が市価より3割から4割ほど安く販売されました。農業と福祉が連携した「ノウフクマルシェ」が鹿児島市で始まり物価高が続く中、多くの人が買い求めていました。（記者）「アミュ広場に、長い行列ができています」鹿児島市のアミュ広場で始まったのは「ノウフクマルシェ」です。県内の障害者就労施設などで作った野菜や加工品を販売し、農業と福祉が連携した取り組みをより多くの人に知ってもら