陸上自衛隊国分駐屯地の隊員が、同僚の隊員らに執拗にメールを送り不快にさせたなどとして停職12日の懲戒処分を受けました。停職12日の処分を受けたのは、陸上自衛隊国分駐屯地第364会計隊の1等陸尉（50代）です。1等陸尉は、2022年4月から9月頃と2024年10月から11月頃、同僚の隊員2人に対し私的なメールを執拗に送り不快な思いをさせたということです。また、2024年3月には部外者を誹謗中傷する内容をインタ