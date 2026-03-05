鹿児島市の天文館通電停前では、電車通りをまたぐ新しいアーケードの整備が予定されていますが、資材の高騰などで入札が不調になり、着工が遅れていました。しかし、建設費の確保にめどが立ち、4月入札される見込みであることが分かりました。鹿児島市の天文館通電停前では回遊性の向上のため、電車通りをまたぐ新しいアーケードの整備が計画されています。2025年7月に着工、2026年9月の完成を予定