自由気ままでかわいい猫。何気ない仕草や愛らしい行動は見ているだけで癒しを与えてもらえますよね。【漫画】『猫がおしりを向けてきます』を第1回から読む今回は、猫との暮らしをユーモアと愛しさたっぷりに描いた『猫がおしりを向けてきます』をご紹介。甘えん坊の麦と、ツンデレな花。性格も距離感もまるで違う2匹が、今日も一家を全力でかき乱す――。気づけば目の前に、無言で差し出される猫のおしり。それは甘えなのか