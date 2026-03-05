ふるさとを離れ、知らない土地で慣れない日々。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉地元に一時帰省すると、日常に戻るときにはつらい気持ちになるもの。埼玉県在住の50代女性・Sさんが若かりし頃、そんな思いを抱えながら飛行機の出発を待っていたら......。＜Sさんからのおたより＞もう30年以上も前の話しです。私は長崎の高校卒業後、大阪の看護学校に進