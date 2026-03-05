◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―チェコ（５日・東京ドーム）昨季限りで巨人を退団したＷＢＣチェコ代表のマレク・フルプ外野手（２７）が５日、１次ラウンド初戦となる韓国戦に「５番・中堅」で先発出場。今大会初打席で初安打をマークした。４点を追う２回１死。１ストライクからの２球目、韓国先発右腕のソ・ヒョンジュンの１４６キロツーシームを右前にはじき返した。三塁側のチェコ応援団からは大きな拍手が送られた。