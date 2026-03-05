◆オープン戦ＤｅＮＡ９―７中日（５日・横浜）ＤｅＮＡの田内真翔（たない・まなと）内野手（１８）が、オープン戦で自身出場４試合連続安打を放った。６回の守備から出場し、最初の打席となった６回２死二、三塁の場面、相手２番手・福田の１３７キロをとらえ右中間に２点適時三塁打とした。これで、４試合連続安打となったが「調子とかないですよ。とにかく振ることだけ考えて打席に入ってるんで」とおごることはない。