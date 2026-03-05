声優・矢野妃菜喜のファースト写真集が、誕生日である本日3月5日に発売された。あわせて限定表紙・特典付きの電子版も本日より配信がスタートした。【写真】彼女感やばい！ずぶ濡れ姿も矢野妃菜喜の1st写真集カット幼少期から芸能活動を始め、過去にはアイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバーとしても活動、アイドル・女優・アーティストなど幅広くキャリアを積み、現在は声優として『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクール