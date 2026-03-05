結婚を発表した「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんに対し、メンバーの百田夏菜子さん・玉井詩織さん・高城れにさんが、祝福のコメントを寄せています。 【写真を見る】【 ももクロ・佐々木彩夏 】結婚を百田夏菜子＆玉井詩織＆高城れにが祝福「彩り豊かになる人生！」「唐揚げあふれる日々となりますように」【 全文 】佐々木さんへ、百田さんは「愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように」玉井さ