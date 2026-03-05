巨人を応援する関西の財界人の集い「第１２回関西燦燦（さんさん）会総会」が５日、大阪市内のホテルで開かれ、阿部慎之助監督、主将の岸田行倫捕手、リチャード内野手らが出席した。選手インタビューの時間では、今季から主将に就任した岸田に対する〓絶賛〓の声が飛び交った。まずは泉口友汰内野手が「すごく良いキャプテンだと思います。声も一番出されていると思いますし、しっかり引っ張ってくれていると思います」と好評