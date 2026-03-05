宇宙航空研究開発機構（JAXA）は5日、再使用できるロケットの開発に向けた小型実験機「RV―X」の飛行試験を、予定していた7日から14日に延期すると発表した。試験を行う秋田県能代市周辺で悪天候が予想されるため。試験では全長約7.3メートルの実験機が高さ10メートルまでまっすぐ上昇した後、横移動し、着陸する。結果はドイツ、フランスと共同開発中で2026年度に新たな試験を予定している実験機「カリスト」の設計に反映させ