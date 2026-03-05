１月１日に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が、春の訪れを感じる桜ショットを公開した。５日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＡｚａｂｕｄａｉＨｉｌｌｓでひと足早い春濃いピンクの河津桜が綺麗に咲いていました」とつづり、雄大に咲き誇る桜の写真を数枚アップ。この投稿にファンからは「いい景色ですね」「かわいい〜」「いつも可愛くて癒されます」「綺麗過ぎて女神様にしか