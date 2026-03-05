与党は５日の衆院予算委員会理事会で、２０２６年度予算案を審議する一般質疑を土曜日の７日に行うとの提案を撤回した。予算案の年度内成立に向けた参院側の審議日程や、反発を強める野党への配慮から方針を転換した。与党は予算案の年度内成立に向けて１３日の衆院通過を目指しており、４日の理事会では審議時間を積み上げるため、異例となる土曜日の一般質疑を提案した。ただ、参院での審議時間は慣例で衆院の８割程度とさ