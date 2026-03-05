日本サッカー協会（JFA）は5日、2026年度の第3回技術委員会を開催。流通経済大学サッカー部員による違法薬物使用疑いについて、山本昌邦ナショナルチームダイレクター（NTD）兼技術委員長がコメントした。流通経済大は今月3日、男子サッカー部員の寮内で違法薬物使用の疑いがある事案が発生したとして、同部の活動を無期限停止にすると発表。2月24日に情報提供を受けて簡易検査を実施したところ、部員1名から陽性反応が出た。