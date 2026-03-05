楽しい小学校生活を送ってもらおうと、岐阜県内の小学校の新1年生に、交通安全を願うワッペンがプレゼントされます。4月に入学する子供たちの左肩につけられていたのは、黄色いワッペンです。車の運転手の目を引いて交通事故を防ごうと、毎年この時期に保険会社と金融機関が贈っていて、県内の新1年生およそ1万5000人全員に配られるということです。岐阜県内の公立小学校では、4月7日から9日にかけて入学式が行われます。