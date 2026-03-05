林芳正総務相は５日、衆院総務委員会に出席。ＳＮＳを活用した選挙啓発について答弁した。総務省は２月に行われた衆院選で新聞広告、ネットＣＭ、交通ポスターなどさまざまなチャンネルで啓発活動を展開。若年層をターゲットにＳＮＳ広告も使って投票を呼びかけた。同省では衆院選の特設ページ（いわゆるランディングページ）も作成。投票方法や選挙に関するＱ＆Ａの掲載、投票日期日、期日前投票、投票手順の開設などを動画