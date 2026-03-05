愛知県豊橋市の飲食店からいわゆる「みかじめ料」を受け取ったとして、六代目山口組傘下組織の組長ら3人が逮捕されました。 愛知県暴力団排除条例違反の疑いで逮捕されたのは、六代目山口組傘下組織組長の薄葉暢洋容疑者（68）ら3人です。 警察によりますと、薄葉容疑者らは去年12月、暴力団排除特別区域に定められている豊橋市松葉町で飲食店を経営する男性（80）からいわゆる「みかじめ料」として現金3万円を受け取