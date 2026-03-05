メ～テレ（名古屋テレビ） 27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された女が起訴されました。 殺人の罪で起訴されたのは、名古屋市港区の安福久美子被告（69）です。 起訴状などによりますと安福被告は1999年、高羽奈美子さん（当時32歳）の首などを刃物で複数回刺して殺害した罪に問われています。 名古屋地検は去年11月からおよそ3カ月にわたって事件当時の精神状態を調べる鑑定留置を実施し、刑事