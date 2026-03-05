県内に拠点を置くYKKグループは、きょう業績見込みや新年度の経営方針を発表しました。「スマートファクトリー」や海外での生産増強などに取り組みます。YKKグループはきょう東京で説明会を開きました。 2025年度の業績見込みは連結で、売上高が前の年度に比べて0.4％減の9940億円、営業利益は、21.9％減の487億円です。減収減益が見込まれる要因はアメリカの相互関税による需要の減少や原材料・資材価格