きょうは二十四節気のひとつ「啓蟄」です。冬のあいだ土の中で眠っていた虫たちが、暖かさを感じて動き出すころとされています。きょう日中は日差しも届き、春の気配を感じる一日でした。そこで、春を探しに出かけてきました。 春風に誘われて、ふっくらと膨らんだフキノトウです。射水市の櫛田神社の境内では、落ち葉の間から小さな芽が顔を出していました。あちらこちらで、鮮やかな黄緑色のフキノトウがのぞき、長い冬を越え